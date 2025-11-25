Phấn đấu đến ngày 15-12, bàn giao 100% mặt bằng dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi

Chiều 25-11, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dự lễ phát động thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai.

Đại diện các xã ký kết thi đua trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, có 6 tổ chức, hơn 1.1650 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện thu hồi khoảng 741ha. Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua địa bàn 10 xã. Theo kế hoạch, đến ngày 15-12, bàn giao 100% mặt bằng dự án.

Lãnh đạo các xã có tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng dự án. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Các sở, ngành quan tâm sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Các xã có dự án đi qua cần tập trung cao độ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, thực hiện các chính sách đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 81km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, vốn gần 59.000 tỷ đồng, thực hiện theo lệnh khẩn cấp, dự kiến hoàn thành năm 2028. Với đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai, công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo yêu cầu.

TẤN THÁI