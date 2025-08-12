Đạo diễn "Bỗng dưng trúng số" làm phim hợp tác Việt - Hàn

Đạo diễn Park Gyu Tea được công bố sẽ đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn dự án phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Sài Gòn Oppa .

Thông tin trên được công bố tại tọa đàm “Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa” diễn ra ngày 11-8 tại Hàn Quốc.

Đây là dự án hợp tác đầy tham vọng giữa ba nhà sản xuất Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia.

Ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất bộ phim Sài Gòn Oppa của đạo diễn Park Gyu Tae (đạo diễn phim Bỗng dưng trúng số) giữa nhà sản xuất Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia. Ảnh: BHD

Sài Gòn Oppa là tác phẩm do đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tea viết kịch bản và đạo diễn. Tên tuổi của ông đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim hài đình đám Bỗng dưng trúng số với doanh thu kỷ lục hơn 180 tỷ đồng tại Việt Nam.

Sau chuyến đi tới Việt Nam năm 2022, đạo diễn Park Gyu Tea đã dành hơn hai năm để hoàn thành bản thảo đầu tiên của kịch bản đặc biệt này, và hiện đang rất mong chờ đến thời điểm có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Ông chia sẻ, rất biết ơn khán giả Việt Nam vì đã dành tình cảm cho bộ phim Bỗng dưng trúng số. Đồng thời hy vọng dự án Sài Gòn Oppa lần này sẽ đóng góp vào sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và trở thành một bộ phim gắn kết Hàn Quốc và Việt Nam.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh, đại diện BHD, giới thiệu về dự án tại tọa đàm. Ảnh: BHD

Theo tiết lộ ban đầu, Sài Gòn Oppa vẫn mang phong cách hài hước, tưng tửng. Phim là những tình huống dở khóc dở cười về hành trình của hai người chồng Việt Nam dù không muốn nhưng bất ngờ phải đi chung trong hành trình tìm các cô vợ bỏ nhà đi xem concert và “đu idol Hàn” tại Seoul.

Xuyên suốt bộ phim là những tình huống tréo ngoe, “ngôn ngữ bất đồng” đầy hài hước, nhưng cuối cùng lại được hóa giải bằng chính tình yêu, lòng tốt và sự cảm thông, xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Đây không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn, mà còn là một hành trình khám phá và kết nối đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Các nhà sản xuất phim “Sài Gòn Oppa” chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Đặng Trần Cường, Cục Trưởng Cục Điện ảnh. Ảnh: BHD

Đại diện nhà sản xuất Việt Nam, bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ tịch công ty BHD, tin tưởng từ những lần mua bản quyền về phát sóng hay sản xuất các bộ phim: Hậu duệ mặt trời, Bác sĩ hạnh phúc… việc hợp tác sản xuất này đang là xu thế tích cực.

Theo bà Hạnh, thành công mới nhất của Mang mẹ đi bỏ cho thấy hợp tác 2 nước Việt Hàn đã lên một tầm cao mới - hợp tác chặt chẽ hơn, bình đẳng hơn và cùng giới thiệu văn hóa cả hai nước.

Theo kế hoạch, Sài Gòn Oppa sẽ được khởi quay tại cả Việt Nam và Hàn Quốc vào đầu năm 2026. Ê-kíp cũng sẽ công bố dàn diễn viên 2 nước tham gia trong dự án này vào thời gian tới.

HẢI DUY