Trong buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Bến Cát (TPHCM), các chi bộ khu phố kiến nghị Đảng ủy phường và cấp trên cần tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ khu phố thích ứng tình hình mới.

Ngày 7-10, Thường trực Đảng ủy phường Bến Cát có buổi thăm và làm việc với các khu phố: An Phước, Mỹ Phước, Mỹ Thạnh và Long Hưng.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, cấp ủy chi bộ và ban điều hành các khu phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, mặt trận và các đoàn thể; phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Thường trực Đảng ủy phường Bến Cát làm việc với các khu phố An Phước, Mỹ Phước, Mỹ Thạnh và Long Hưng

Sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhờ được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy phường, tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Chi bộ khu phố Long Hưng trình bày ý kiến tại buổi làm việc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân yêu cầu các cấp ủy, Ban điều hành khu phố và các ban ngành của phường tiếp tục sâu sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Chi bộ khu phố Mỹ Phước kiến nghị các vấn đề liên quan đến dân sinh

Các khu phố cần rà soát quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, xây dựng kế hoạch đầu tư, cải thiện hạ tầng một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, phải kiên quyết xử lý các tồn đọng về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các công trình vi phạm kết hợp với tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị, góp phần xây dựng phường Bến Cát ngày càng văn minh, hiện đại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đến thăm và tặng quà cho 8 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 khu phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách

TÂM TRANG