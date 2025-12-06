Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận trên 1.175 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Tính đến ngày 5-12, đã có hơn 1,1 triệu người dân, trên 10.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, với tổng số tiền trên 1.175,249 tỷ đồng.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng thiên tai

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến ngày 5-12, đã có hơn 1,1 triệu người dân, trên 10.000 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, với tổng số tiền trên 1.175,249 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với kinh phí là 833,152 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 23 tỉnh, thành phố; trong đó, phân bổ kinh phí là 828,382 tỷ đồng; phân bổ các sản phẩm hỗ trợ là 4,77 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phân bổ kinh phí, sản phẩm cho các địa phương, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải (Xe Việt Nam, Giaohangtietkiem.vn), Tổng công ty đường sắt Việt Nam, VN Airlines hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên 200 tấn hàng gồm các sản phẩm thiết yếu hỗ trợ trực tiếp người dân tại các tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Cũng tại các địa phương, từ tháng 10-2025 đến nay, MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua hình thức ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, đến nay, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.700 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

LÂM NGUYÊN