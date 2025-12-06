80 mảnh ghép hạnh phúc tại “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025”

Không gian sự kiện trải dài dọc các tuyến phố bên Hồ Gươm với 13 điểm trải nghiệm như: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc, không gian tương tác số hóa, photobooth nghệ thuật, lăng kính hạnh phúc,… Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, cây mang tên “Hạnh phúc” sẽ đón nhận hàng chục nghìn điều ước và lời chúc. Mỗi mảnh giấy nhỏ là một câu chuyện, một ước nguyện, một hạt mầm của yêu thương.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình phát biểu khai mạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh “Happy Vietnam không chỉ là một cuộc thi mà trở thành ngày hội của lòng tự hào dân tộc, ngày hội của hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu trong từng nếp nhà, trên từng con phố, len lỏi ở khắp các bản làng xa xôi. Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Họ chính là hình ảnh sống động cho thấy rằng hạnh phúc không phải là phép màu, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày”.

Các cặp đôi tham gia chương trình. Video: HÀ NGUYỄN

Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Được làm cô dâu lần hai sau 20 năm làm đám cưới, chị Thu Hà (sinh năm 1973) xúc động chia sẻ: “Tôi tin rằng dù khó khăn chỉ cần mình mạnh khỏe, có niềm vui trong tình yêu thì khó khăn nào cũng vượt qua. Hàng triệu triệu cặp đôi như vậy sẽ cùng nhau kiến tạo Việt Nam hạnh phúc và hùng cường".

Các cặp đôi trong ngày cưới

Vợ chồng anh Hoàng Anh Dũng (sinh năm 1975), chị Hoàng Hải Hiền (sinh năm 1978) hạnh phúc vì cưới lần hai. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Vietnam Happy Fest 2025 là tiền đề để hướng tới xây dựng “Ngày Việt Nam hạnh phúc” thường niên, góp phần lan tỏa thông điệp “Hạnh phúc từ những điều giản dị” đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

HÀ NGUYỄN