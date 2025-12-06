Huế: Thần tốc xây nhà “3 cứng” cho người dân mất nhà do lũ

Ngày 6-12, UBND TP Huế chính thức phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân có nhà bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025, với tinh thần “Thần tốc – Táo bạo – Hiệu quả”.

Khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do lũ dữ ở xã Khe Tre, TP Huế

Theo UBND TP Huế, mưa lũ vừa qua đã khiến 5 ngôi nhà tại xã Khe Tre và Lộc An bị sập hoàn toàn, 9 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, 91 hộ dân tại xã Khe Tre thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh cho biết, mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành việc xây dựng nhà ở mới trước Tết Nguyên đán để người dân kịp đón tết trong mái ấm an toàn, vững chắc. Ông cũng yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các mẫu nhà phù hợp phong tục, truyền thống văn hóa địa phương, đồng thời đảm bảo yêu cầu “3 cứng” – nền cứng, khung cứng, mái cứng – nhằm giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Tặng quà cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do lũ dữ ở xã Khe Tre, TP Huế

UBND các xã Khe Tre và Lộc An được giao chủ động xử lý nhanh các thủ tục đất đai, xây dựng, với phương châm "làm ngày làm đêm", “vướng đâu gỡ đó”, tuyệt đối không để thủ tục hành chính cản trở tiến độ hỗ trợ người dân.

Toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố được huy động vào chiến dịch: từ lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… tham gia hỗ trợ thi công, đảm bảo công trình vừa bền vững, tiết kiệm, vừa đúng tiến độ.

Trước đó, ngay sau khi Báo SGGP ngày 5-11 đăng bài “Tan hoang bên thác Trượt”, Câu lạc bộ IT Golf HCM đã liên hệ hỗ trợ người dân vùng lũ thông qua Báo SGGP với số tiền 100 triệu đồng.

Phóng viên thường trú của báo tại Huế đã trực tiếp trao 10 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn và 5 triệu đồng cho các hộ có nhà bị thiệt hại 50%-60% tại xã Khe Tre. Phần còn lại được phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ trao cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ ở khu vực Cồn Hến.

Phóng viên Báo SGGP trao tiền hỗ trợ người dân có nhà bị sập tại xã Khe Tre, TP Huế

VĂN THẮNG