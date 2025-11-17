Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025), sáng 17-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến thăm, chúc mừng gia đình cố Giáo sư Trần Văn Giàu và gia đình PGS-TS Dương Ái Phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Dương Ái Phương - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ những công lao đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà của cố GS-NGND-AHLĐ thời kỳ đổi mới Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng gửi lời thăm hỏi đời sống của người thân gia đình cố Giáo sư Trần Văn Giàu và mong gia đình mạnh khỏe, đồng thời cố gắng giữ gìn thật tốt những kỷ vật và Nhà lưu niệm của cố Giáo sư Trần Văn Giàu, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ mai sau. Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, Giáo sư Trần Văn Giàu là một nhà cách mạng, nhà giáo tận tâm, nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc, cống hiến cả cuộc đời cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi, tặng quà đến người thân gia đình cố Giáo sư Trần Văn Giàu - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gia đình cố Giáo sư Trần Văn Giàu cảm ơn và bày tỏ xúc động khi lãnh đạo TPHCM luôn nhớ đến cố giáo sư và quan tâm, thường xuyên thăm hỏi gia đình. Đây là niềm động viên rất lớn của người thân cố Giáo sư Trần Văn Giàu.

Đến thăm Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Dương Ái Phương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) tại nhà riêng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi và trò chuyện với nhà giáo cùng gia đình. Trong thời gian công tác, PGS-TS Dương Ái Phương đã có nhiều sáng kiến, mô hình, đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Dương Ái Phương - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ tri ân những đóng góp của PGS-TS Dương Ái Phương cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của nước nhà nói chung, TPHCM nói riêng, đồng thời chúc nhà giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp, hiến kế cho sự phát triển của thành phố.

Nhà giáo Dương Ái Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định, dù đã nghỉ hưu hơn 15 năm nhưng vẫn luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm công tác và việc làm thiết thực cho ngành, nhằm góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại – nghĩa tình.

THANH HÙNG