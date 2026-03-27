Đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng lưới điện phục vụ APEC 2027

Sáng 27-3, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tình hình cung cấp điện, tiến độ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và phương án bố trí vốn đầu tư lưới điện phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hiện tỉnh An Giang được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia qua 4 trạm 220kV, với tổng công suất đặt 2.000MVA. Ngoài ra, 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 310MWp đang phát điện lên lưới 110kV.

Năm 2026, EVNSPC tiếp tục cân đối, thu xếp 2.128 tỷ đồng để đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó 877 tỷ đồng dành cho công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Nguồn vốn này chiếm hơn 15% tổng vốn EVNSPC bố trí để đầu tư tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đáng chú ý, tại đặc khu Phú Quốc sẽ triển khai các công trình trọng điểm như Trạm 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho đảo.

Công nhân ngành điện lực thi công tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc

Để bảo đảm cung cấp điện phục vụ Hội nghị APEC 2027, EVNSPC cũng xây dựng kế hoạch đầu tư Trạm biến áp 110kV Bãi Trường, quy mô 1x63MVA, cùng đường dây 110kV đấu nối 2 mạch, dài khoảng 4km.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 401 tỷ đồng đối với phương án sử dụng cáp ngầm toàn tuyến và khoảng 327 tỷ đồng đối với phương án kết hợp đường dây trên không với cáp ngầm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đầy đủ thủ tục và tiến độ theo quy định đối với các dự án lưới điện trên địa bàn.

Đối với những công trình còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị tổ công tác được giao phối hợp với các địa phương chủ động xử lý theo đúng quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.

Các địa phương, sở, ngành cũng được yêu cầu chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công trình, dự án điện; tăng cường công tác bảo vệ thi công. Sở Công thương kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh rà soát quy trình, thủ tục để bảo đảm triển khai đúng quy định.

NAM KHÔI