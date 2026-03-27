Đề nghị làm rõ tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chương trình giáo dục phổ thông

Sáng 27-3, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên họp cung cấp thông tin, giải trình về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga kết luận phiên họp

Theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà trình bày, trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã chỉ đạo tích cực, quyết liệt việc giải quyết, trả lời khối lượng lớn kiến nghị.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và đạt hiệu quả thiết thực. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ và các bộ, ngành ngày càng khoa học, chất lượng, trách nhiệm hơn. Nhiều bộ, ngành đổi mới trong tiếp nhận, nghiên cứu nên một số kiến nghị được xử lý nhanh chóng. Nhiều bộ, ngành trả lời trước thời hạn một số kiến nghị của cử tri như Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ NN-MT, Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Ngoại giao, Viện KSND tối cao.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Nhị Hà cũng nêu rõ, một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp nhưng việc giải quyết, trả lời còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành. Một số quy định trong văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai.

Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, các ý kiến tại phiên họp đề nghị các bộ, ngành giải trình, làm rõ tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản; việc rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lượng số, trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông; chính sách cho người có công; khắc phục bất cập của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Chủ trì phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu rõ, dự thảo báo cáo được các đại biểu đánh giá khách quan, công minh, chính xác. Trong đó, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có nhiều kiến nghị nhất, vì vậy Bộ GD-ĐT cần tiếp tục quan tâm, giải quyết.

Bà Lê Thị Nga cũng khẳng định, sau khi hoàn thiện, báo cáo chính thức gửi tới Quốc hội của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ nêu rõ tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gắn với địa chỉ trách nhiệm cụ thể, không nêu chung chung.

