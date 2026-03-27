Giải báo chí “tam nông” năm 2026 có 50 giải thưởng, tổng trị giá hơn 530 triệu đồng

Ngày 27-3, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV năm 2026 và cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” công bố thể lệ và cơ cấu giải thưởng.

Theo Ban tổ chức, đây là lần thứ 4 liên tiếp giải báo chí chuyên đề “tam nông” được tổ chức, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo thực hiện.

Giải năm 2026 có chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời tạo phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân.

Theo ban tổ chức, quy mô giải năm nay gồm 50 giải thưởng, với tổng giá trị khoảng 531 triệu đồng. Cơ cấu giải gồm 5 giải A, mỗi giải 30 triệu đồng; 8 giải B, mỗi giải 20 triệu đồng; 11 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng; 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề.

Giải xét trao cho 5 loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh - podcast, truyền hình và ảnh. So với các mùa trước, số lượng giải A tăng từ 3 lên 5, tương ứng với 5 loại hình báo chí.

Điểm mới của giải năm 2026 là mở rộng tiếp nhận các tác phẩm podcast trên nền tảng số, bên cạnh phát thanh truyền thống. Đồng thời, lần đầu tổ chức cuộc thi ảnh “Nông thôn Việt Nam 40 năm đổi mới” nhằm phản ánh bức tranh nông thôn Việt Nam qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Nội dung tác phẩm dự thi tập trung vào các vấn đề như chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; xây dựng văn hóa nông thôn; tôn vinh các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 27-3 đến hết ngày 15-9-2026. Tác phẩm dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc qua hình thức số hóa theo hướng ứng dụng chuyển đổi số. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sẽ được trao chứng nhận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng tiền thưởng theo quy định.

