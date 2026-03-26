Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh: Côn Đảo chủ động đề xuất cơ chế nhằm phát huy lợi thế

Ngày 26-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội, thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của địa phương trong năm 2025 và quý I-2026.

Theo đó, năm 2025, du lịch của đặc khu tiếp tục là ngành mũi nhọn, thu hút hơn 612.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ - du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đặc biệt là việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo động lực thu hút đầu tư.

Trong quý I-2026, kinh tế - xã hội của đặc khu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đón hơn 148.000 lượt khách du lịch.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo báo cáo với đoàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đặc khu Côn Đảo đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Côn Đảo là địa bàn đặc thù, nơi hội tụ của ba không gian đặc biệt: Lịch sử – tâm linh, Sinh thái – môi trường và Chủ quyền quốc gia. Vì vậy, mọi định hướng phát triển của Côn Đảo cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa ba yếu tố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đặc khu tiếp tục kiên định mô hình phát triển “đô thị sinh thái biển”; quan tâm nâng cao chất lượng du lịch, phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững, chú trọng bảo tồn hệ sinh thái và giá trị lịch sử – tâm linh.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm đến Ban Thường vụ đặc khu Côn Đảo

Nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị địa phương chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hướng tới xây dựng Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch sinh thái – lịch sử – tâm linh có tầm vóc quốc gia và quốc tế, đồng thời là pháo đài vững chắc nơi biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

* Cùng ngày, đoàn công tác dự buổi họp mặt các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo và đến thăm, tặng quà gia đình cựu tù chính trị Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác trao 50 phần quà đến các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo

Gặp gỡ các gia đình chính sách, người có công và cựu tù chính trị Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị Côn Đảo

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, xem đây là nền tảng để tiếp tục vun đắp truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG