Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên cần nghĩ sâu, làm lớn

Chiều 26-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu, chiều 26-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu (không quá 35 tuổi), có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn tặng cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác; trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên, cán bộ đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thanh niên; đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị như: tạo thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trẻ; tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của người trẻ khởi nghiệp, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí; áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với các sáng kiến…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu, chiều 26-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các bạn trẻ ưu tú có mặt tại chương trình cùng đoàn viên thanh niên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Thủ tướng chia sẻ, từ năm 2022 đến 2026, hàng năm Thủ tướng Chính phủ đều có buổi gặp mặt với thanh niên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi cuộc gặp các bạn thanh niên, Thủ tướng như được tạo động lực, truyền cảm hứng; có thêm năng lượng tích cực để làm việc tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Thủ tướng, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030, khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới hoàn thành thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, trước tình hình đó, Thủ tướng cho rằng, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, nghĩ sâu, làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.

Về đề xuất của các bạn trẻ tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao các kiến nghị rất chính đáng, xuất phát từ thực tế và giao các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu để đề xuất, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, về đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" (265.000 câu chuyện), Thủ tướng biểu dương và đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai, phát huy hơn nữa chương trình gặp gỡ các nhân vật và ghi lại các câu chuyện, tư liệu lịch sử của một thời hoa lửa.

Các bạn thanh niên cần tích cực tham gia, nghe kể ghi chép lại cuộc đời hoạt động cách mạng của các bác, các chú đi trước trong các cuộc kháng chiến cứu quốc để chúng ta có ngày hôm nay được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, đại diện cho gương mặt thanh niên tiêu biểu phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân "tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn"; luôn "dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân", dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ, dám vượt ra khỏi khu vực an toàn trong công việc và dám vượt qua chính mình trong cuộc sống; luôn là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

PHAN THẢO