Nghiên cứu bố trí làn đường cho xe đạp, kết nối các loại hình di chuyển

Chiều 26-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau 3 tháng đưa làn xe đạp riêng trên tuyến Mai Chí Thọ vào hoạt động, bước đầu đã tạo được không gian an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cho các nhu cầu di chuyển quãng đường ngắn, kết nối giữa các khu dân cư.

Theo Quy chuẩn của Kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD, đường xe đạp có thể bố trí trên hè phố, dùng chung với người đi bộ, xe thô sơ khác hoặc trong phạm vi phần xe chạy của đường đô thị và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định, trong đó chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5 m.

Ông Nguyễn Kiên Giang cũng thông tin, nhiều tuyến đường hiện hữu có mật độ xe lớn, vỉa hè nhỏ và thường bị lấn chiếm, không còn dành cho người đi bộ theo yêu cầu (tối thiểu 1,5m). Thực trạng này gây khó khăn khi xây dựng làn đường ưu tiên cho xe đạp theo mạng lưới trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp để kết nối, tạo thuận lợi, giúp người dân, du khách lưu thông thuận tiện, an toàn giữa các loại hình di chuyển đi bộ - xe đạp - xe buýt - metro.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết, từ kết quả của việc chỉnh trang các khu đất trống thành công viên, vườn hoa tạm thời trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Thành phố xác định việc chỉnh trang các khu đất trống thành không gian công cộng tạm là một giải pháp hiệu quả, cần tiếp tục phát huy. Do đó, Sở Xây dựng đang nghiên cứu tham mưu thành phố rà soát, phân loại, xác định rõ khu đất tiếp tục duy trì không gian công cộng tạm và khu đất triển khai dự án để có phương án phù hợp.

