Khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 27-3, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Dự án có quy mô xây dựng trên diện tích đất khoảng 9.929,1m², gồm 2 khu chính. Trong đó, khu vực A với diện tích khoảng 2.714,6m², gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp, nhà biện lễ, nhà thủ từ, cổng Tam quan, cảnh quan sân vườn, tượng toàn thân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ công tác dâng hương, tưởng niệm và trang thiết bị nội thất.

Đại diện chính quyền địa phương dâng hương Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại lễ khởi công

Khu vực B diện tích khoảng 7.214,5m², gồm các hạng mục: Xây dựng khuôn viên, chỉnh trang lại mộ bà Nguyễn Thị Duyên (hiệu bà Hưởng - phu nhân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh); sân đường nội bộ, bãi đỗ xe... Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2026.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa của quê hương, dân tộc.

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) từng giữ chức Chưởng cơ, Thống binh, Trấn phủ Dinh Bình Khương và được giao trọng trách kinh lược phương Nam. Ông đã thành lập phủ Gia Định, dựng các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam bộ ngày nay.

MINH PHONG - HÀ THƯƠNG

