Xe tải đâm vào tấm thép hơn 10 tấn, cửa ngõ phía Nam TPHCM ùn tắc kéo dài

Sáng 27-3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chân cầu Kênh Tẻ, khiến một tài xế tử vong và giao thông trên các trục đường kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ việc rạng sáng 27-3

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này, một xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm dài 15m, nặng hơn 10 tấn, lưu thông từ hướng Nhà Bè vào trung tâm thành phố.

Khi đến chân cầu Kênh Tẻ, tấm thép trên xe đầu kéo bất ngờ trượt khỏi rơ-moóc, rơi xuống chắn ngang làn đường. Đúng lúc đó, một xe tải chở rác lưu thông theo hướng ngược lại đâm trực diện vào tấm thép.

Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải chở rác biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Tài xế bị thương nặng và tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và huy động xe cẩu chuyên dụng để di dời tấm thép.

Trong khung giờ cao điểm, từ 6 giờ 30 đến hơn 8 giờ cùng ngày, vụ tai nạn khiến giao thông khu vực phía Nam TPHCM ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông khu vực gần cầu Kênh Tẻ

Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 2km. Do cầu Kênh Tẻ bị phong tỏa một phần để phục vụ công tác cứu hộ, dòng xe dồn sang đường Nguyễn Tất Thành khiến tuyến này cũng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong buổi sáng.

MẠNH THẮNG