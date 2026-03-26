Hà Nội tặng bằng khen 7 "người hùng" cứu người trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam

Ngày 26-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất về việc cứu sống 7 nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 03, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Theo quyết định, các cá nhân được tặng bằng khen, gồm: Nguyễn Lê Tú (ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Nguyễn Văn Cường (ở xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Tiến Long (ở tổ 15 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai); Nguyễn Văn Đáp (ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình). Cùng với đó là 2 cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Công an TP Hà Nội.

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Lĩnh Nam được hỗ trợ thoát ra ngoài (ảnh cắt từ clip)

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng có tờ trình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng bằng khen cho anh Nguyễn Văn Dung (ở xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai, đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại địa chỉ trên.

Trước đó, chiều 24-3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà cao 6 tầng, 1 tum. Giữa lúc khói lửa bốc lên dữ dội, nhiều người dân đã nhanh chóng phối hợp để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt, giúp cả 7 nạn nhân may mắn thoát ra ngoài.

Sau vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 "người hùng" đứng trên mái nhà đang cháy, dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài, gồm: anh Nguyễn Tiến Long (43 tuổi, con rể chủ nhà) và anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Ninh Bình) là thợ nhôm sắt sống cùng khu vực.

Ngày 26-3, Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 701/QĐ-BGD&ĐT tặng bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, lớp Vật lý 08-K69, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Sinh viên Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT Trước đó, tối 24-3 đã xảy ra đám cháy từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), 7 người bị mắc kẹt do cầu thang bị lửa và khói chặn kín. Khi đó, Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm hai, Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng anh Nguyễn Tiến Long đã không quản nguy hiểm, phá mái tôn để kịp thời tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong. Hành động nhanh trí, quả cảm của hai anh đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Chiều 26-3, thừa ủy quyền của Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên đã đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm của sinh viên Nguyễn Lê Tú. Trước đó, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, khen thưởng sinh viên Nguyễn Lê Tú.

MINH KHANG - PHAN THẢO