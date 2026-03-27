Cuộc đua... không phanh

- Cha mẹ của bé Kaylee, 8 tuổi, vừa khiến thiên hạ “chóng mặt” khi khoe trên tờ báo trào phúng rằng đã phủ kín lịch tuần của con bằng đủ loại lớp học và hoạt động ngoại khóa. Lịch sinh hoạt của đứa trẻ dày đặc đến mức không còn lấy một khoảng trống để thở, vậy mà mẹ bé vẫn quả quyết bấy nhiêu đó là “chưa thấm tháp gì”. Theo bà, từ piano, bóng đá, vẽ vời cho tới lập trình, võ thuật và cả những khóa kỹ năng mềm nghe tên lạ hoắc, món nào cũng vô cùng cần thiết.

- Chị cho bé học dữ vậy, bộ chưa thấy đủ sao?

- Chưa, tui đang tính đăng ký thêm vài môn nữa - người mẹ khẳng định chắc nịch.

- Vậy rồi đến khi nào chị mới chịu dừng lại?

- Chừng nào các phụ huynh khác không cho con họ học gì nữa thì tui mới thôi. Chớ không thể để con tôi bị tụt hậu trong cuộc đua này được!

- Coi bộ cái vạch đích của cuộc đua này không nằm ở năng khiếu của đứa trẻ mà nằm ở... nhà hàng xóm. Đúng là quá mạng!

THẢO AN