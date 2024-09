Đầu tư phát triển du lịch ở xã đảo Thạnh An

Những ngày nghỉ lễ kéo dài vừa qua, tôi có dịp được đến xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM) tham quan, thưởng ngoạn. Để đến được xã đảo Thạnh An phải qua “hai lần đò”: phà Bình Khánh nối Nhà Bè với Cần Giờ và phà Tắc Suất, nối thị trấn Cần Thạnh qua xã đảo Thạnh An. Mỗi ngày có 6 chuyến tàu lớn, nhỏ qua đảo Thạnh An.