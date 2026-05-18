Không có khoảng trống, không bỏ sót trong công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 18-5, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ký quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 10-6-2026, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các điểm thi, cũng như công tác in sao đề thi tại điểm in sao đề.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, công tác kiểm tra được thực hiện theo cả hai hình thức lưu động (kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; thông tin phản ánh qua đường dây nóng; dự phòng tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống bất khả kháng khác) và kiểm tra theo kế hoạch phân công tại các điểm thi.

Đối với công tác chấm thi, các đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại các điểm chấm thi, bảo đảm đủ số lượng cán bộ làm phách, khu vực chấm thi tự luận, khu vực chấm thi trắc nghiệm theo yêu cầu công việc và địa hình khu vực chấm thi.

Năm nay, ngành giáo dục và đào tạo sẽ thành lập Tổ kiểm tra, bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin liên quan đến kỳ thi, kịp thời xử lý các thông tin phản ánh và báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, công tác kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi nhằm phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi vi phạm; phát hiện hạn chế, bất cập về các quy định liên quan đến kỳ thi để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục.

"Hoạt động kiểm tra được tổ chức linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm nguyên tắc độc lập của hoạt động kiểm tra, không chồng chéo, không bỏ sót, không có khoảng trống và không bị động". (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN HIẾU)

Nhằm giúp kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, Sở GD-ĐT TPHCM tăng cường phát huy trách nhiệm cộng đồng, trong đó có sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong công tác tổ chức kỳ thi giữa sở GD-ĐT và cơ sở giáo dục; phát huy nhân tố tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến kỳ thi.

THU TÂM