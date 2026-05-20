Việt Nam xếp thứ 2 tại Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2026

Ngày 20-5, Bộ GD-ĐT đã thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan đăng cai tổ chức.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả, tất cả đều đạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc.

Cụ thể, em Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt huy chương vàng.

Các em: Nguyễn Khánh Phúc (học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình), Thái Văn Gia Kiên (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Đặng Huy Hậu (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng), Lê Phạm Duy Khoa (học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt huy chương bạc.

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương 2026 có 37 đoàn, với 1.043 thí sinh tham gia dự thi. 187 thí sinh được tham gia xét giải, trong đó có 16 thí sinh đạt huy chương vàng, 47 thí sinh đạt huy chương bạc, 93 thí sinh đạt huy chương đồng.

Với kết quả trên, Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản) sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

PHAN THẢO