Phòng học số đầu tiên của học sinh mầm non Côn Đảo

​Dự chương trình có: ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; đại diện lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Tân Văn.

Công trình “Phòng học số” được đầu tư đồng bộ với nhiều trang thiết bị hiện đại như: màn hình tương tác thông minh, máy tính bảng phục vụ dạy và học, hệ thống mạng kết nối, phần mềm hỗ trợ giảng dạy và các thiết bị công nghệ cần thiết khác với tổng giá trị 450 triệu đồng.

Phòng học số hiện đại giá trị 450 triệu đồng

Công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời giúp trẻ em Côn Đảo được tiếp cận môi trường học tập hiện đại ngay từ bậc học mầm non.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, phòng học số tại Trường Mầm non Sen Hồng là mô hình đầu tiên dành cho cấp học mầm non được Sở GD-ĐT cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ triển khai tại đặc khu Côn Đảo.

Trẻ mầm non hào hứng học tập tại phòng học số.

Đây cũng sẽ là không gian phục vụ các hoạt động tập huấn chuyên môn, giúp giáo viên ở những khu vực xa trung tâm có cơ hội tham gia trực tiếp vào các chuyên đề, phương pháp giảng dạy mới một cách sinh động và hiệu quả. Đặc biệt, trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ cho trẻ mầm non, các nền tảng số và các phần mềm học tập hiện đại tại phòng học số sẽ hỗ trợ chuẩn hóa việc phát âm, nghe và tiếp cận tiếng Anh ngay từ đầu, giúp trẻ được tiếp xúc với giọng đọc chuẩn và nâng cao hiệu quả học tập.

Lễ trao tặng phòng học số đánh dấu bước tiến mới trong công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục tại đặc khu Côn Đảo, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để giáo viên và học sinh tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố.

MẠNH CƯỜNG-KHÁNH CHI