Nhiều hoạt động giáo dục kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống và lan tỏa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Chương trình kỷ niệm tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn diễn ra trong không khí xúc động, tự hào.

*Sáng 18-5, Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng) tổ chức chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) với chủ đề “Người là niềm tin tất thắng” cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Chương trình đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình từ thời thơ ấu, những năm tháng Người ra đi tìm đường cứu nước, sự nghiệp cách mạng vẻ vang cho đến những giây phút cuối đời của Người với bản Di chúc thiêng liêng.

Trong đó, câu chuyện về tuổi thơ của Bác - từ cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên nơi quê hương làng Sen cho đến người thanh niên Nguyễn Tất Thành mang khát vọng ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc đã được tái hiện qua phần giới thiệu tác phẩm Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng, do em Nguyễn Thủy Tiên, thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Kể chuyện về Bác Hồ thể hiện một cách đầy cảm xúc.

Chương trình tiếp tục đưa khán giả theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên hành trình bôn ba khắp năm châu tìm con đường giải phóng dân tộc. Những dấu mốc lịch sử quan trọng như việc gửi bản yêu sách tới Hội nghị Vécxây năm 1919, tiếp cận Luận cương của Lênin, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam... được tái hiện sinh động qua lời dẫn, tư liệu và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Những tiết mục sân khấu hóa được dàn dựng công phu, sinh động.

Trong khoảnh khắc trang nghiêm và lắng đọng nhất của chương trình, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã cùng lắng nghe trích đoạn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các em học sinh hào hứng tham gia hoạt động giao lưu

Tiếp nối chương trình là phần biểu dương, khen thưởng các giáo viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhà trường còn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế sản phẩm học tập gắn với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và Cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ.

Ở phần cuối chương trình, học sinh được lắng nghe chuyên đề nhận diện và phản biện những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, giữ vững lý tưởng cách mạng, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ trên con đường theo chân Bác.

Khép lại chương trình là tiết mục sân khấu hóa đặc biệt đầy xúc động và tự hào, tái hiện toàn bộ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, gắn với hành trình vẻ vang của dân tộc, do hơn 80 học sinh tham gia biểu diễn.

*Tại Trường THCS Phước Hưng (phường Bà Rịa), nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Trong không khí vui tươi, sôi nổi, các thầy cô giáo cùng học sinh đã tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc bồn hoa, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường học.

Các em học sinh tham gia vệ sinh khuôn viên trường học.

Bên cạnh đó, giáo viên còn tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế bằng cách tận dụng các thùng xốp để trồng rau xanh. Hoạt động trải nghiệm gần gũi, thiết thực này đã thu hút các em học sinh hào hứng tham gia.

Cô trò cùng nhau trải nghiệm trồng rau trong thùng xốp.

Cô Phan Thị Hồng Cẩm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là cách thầy và trò nhà trường thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa ấy là cách để các em học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày”.

*Trường THCS Huỳnh Tịnh Của (xã Long Điền) phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình tuyên truyền, chiếu phim và triển lãm lưu động dành cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Chương trình tuyên truyền, chiếu phim và triển lãm lưu động tại Trường THCS Huỳnh Tịnh Của.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm các hình ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ; tổ chức chiếu phim tư liệu lịch sử giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp cho học sinh. Đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với các đơn vị trên địa bàn trong giáo dục thế hệ trẻ.

* UBND phường Phước Thắng vừa tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ dành cho giáo viên mầm non trên địa bàn phường.

Tham dự hội thi, mỗi thí sinh kể một câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp trả lời các câu hỏi liên quan đến ý nghĩa giáo dục, tư tưởng, đạo đức và khả năng vận dụng trong giáo dục trẻ mầm non.

Giáo viên tham dự Hội thi kể chuyện về Bác Hồ.

Nhiều phần thi được đầu tư công phu, chu đáo, kết hợp giữa kể chuyện và biểu diễn minh họa giàu cảm xúc. Qua mỗi phần thi, hình ảnh người giáo viên mầm non tận tụy, sáng tạo và yêu nghề cũng được thể hiện rõ nét.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất cho cô Nguyễn Thị Quý, giáo viên Trường mầm non Nắng Mai, cùng 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.

KHÁNH CHI- THU HẰNG- THU TRANG