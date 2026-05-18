Không để thí sinh vì khó khăn mà lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào ngày 11-6 và 12-6.

Thủ tướng giao các lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh; cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả để tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh bảo đảm yêu cầu chuyên môn, an toàn, nghiêm túc, thực chất, phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, vùng, miền và cả nước; tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi; chỉ đạo các cơ sở đào tạo công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số...

Bộ GD-ĐT nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát; tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau kỳ thi; việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở và các điều kiện cần thiết khác cho học sinh nhất là đối với học sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; bảo đảm không có thí sinh nào vì điều kiện giao thông, khó khăn về ăn, ở hoặc những lý do khác có thể khắc phục được mà không dự thi được.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan theo quy định, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi...

PHAN THẢO