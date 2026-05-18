Cái nôi đào tạo học sinh đa năng

Kết nối đam mê môn học cho học sinh

Học sinh chuyên Hóa đoạt giải nhất môn Địa lý cấp thành phố, là câu chuyện của Mai Thị Ánh Ngọc, lớp 12 Hóa 2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Câu chuyện tưởng lạ nhưng lại không hiếm tại ngôi trường này. Từ khi thành lập đến nay, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chưa có chuyên Sử, Địa. 100% quân số của hai đội tuyển thi học sinh giỏi ở các môn này đều là học sinh của những lớp chuyên khác. Thời gian các em dành cho bộ môn Sử, Địa rất hạn hẹp vì còn bảo đảm chương trình chuyên của lớp. Do đó, giáo viên của hai bộ môn dùng “sự rung động của Lịch sử và sự bao la của Địa lý” trong những tiết học ngắn ngủi để kết nối đam mê trong các em, thay cho kiến thức sách vở khô khan.

Đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực

Cô Hà Thị Diệu Thúy, giáo viên phụ trách đội tuyển Địa lý, chia sẻ: Chúng tôi thường đưa những vấn đề thời sự, từ thực tiễn cuộc sống gắn với bài học để khơi gợi niềm yêu thích khám phá của học sinh. Không chỉ dạy kiến thức, chúng tôi còn trao cho các em rất nhiều yêu thương và kỹ năng mềm để các em thấy môn Địa lý không khô khan mà rất sống động, giúp ích cho tư duy phản biện và hành trang học tập, du học sau này.

Trở lại với câu chuyện của Ánh Ngọc. Kiến thức Địa lý ban đầu chỉ ở mức cơ bản, nhưng chính những giờ học trên lớp đã thắp lửa đam mê cho cô nữ sinh chuyên Hóa này. “Em từng nghĩ Địa lý khô khan, nhưng càng học càng thấy cuốn. Những kiến thức về tự nhiên, khí hậu… không còn nằm trên trang sách mà hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày”, Ánh Ngọc chia sẻ.

Trong suốt những năm qua, giáo viên Lịch sử, Địa lý của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vừa giảng dạy, vừa “đãi cát tìm vàng” học sinh giỏi. Trong quá trình giảng dạy, cô Võ Thị Thanh Xuân, giáo viên đội tuyển Lịch sử, thường tìm những em có khả năng tư duy ngôn ngữ và tư duy logic tốt. Dù học sinh các môn chuyên Văn, Anh có lợi thế về ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ, nhưng nhiều học sinh khối tự nhiên như Toán, Lý, Hóa cũng thể hiện năng lực vượt trội với Sử, Địa nhờ tư duy logic và khả năng phản biện nhạy bén.

“Quan trọng nhất vẫn là những học sinh có mục tiêu, định hướng nghề nghiệp liên quan tới môn học và thực sự có niềm yêu thích, đam mê. Chính điều đó sẽ giúp các em theo đuổi kiến thức chuyên sâu một cách đầy kiên trì và hứng thú”, cô Thanh Xuân nhận xét.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đầu tiên sau sáp nhập, toàn TPHCM có 242 trường THPT tham dự. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xếp thứ hai với 202 giải, chỉ sau THPT chuyên Lê Hồng Phong.

“Lên chuyên” sau 35 năm

Trong nhiều năm qua, đội tuyển thi học sinh giỏi Sử, Địa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn luôn đạt thành tích cao tại các kỳ thi. Ở cấp tỉnh/thành, gần 100% “quân số” của hai đội tuyển này đoạt giải, trong đó có nhiều giải nhất, nhì. Tại kỳ thi Olympic 30/4 khu vực phía Nam, hai đội tuyển thường xuyên giành huy chương vàng, nhiều học sinh đạt thủ khoa môn toàn khu vực. Ở cấp quốc gia, đội tuyển Sử - Địa của trường luôn thuộc tốp 5 trường dẫn đầu trong hệ thống trường chuyên khu vực phía Nam. Nhiều học sinh đội tuyển được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu cả nước hoặc giành học bổng du học tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Năm học tới, lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chính thức mở lớp chuyên Lịch sử, Địa lý. “Đây là một chương mới đầy hứa hẹn đang mở ra cho các môn khoa học xã hội tại trường”, cô Diệu Thúy xúc động.

Cô Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết, sau 35 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã khẳng định vị thế là “cái nôi” đào tạo nhân tài. Việc mở lớp chuyên Sử, Địa là quyết định chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống các môn chuyên, xuất phát từ thành tích ấn tượng của 2 môn này trong nhiều năm. Đây là căn cứ cần thiết để nhà trường đầu tư chuyên sâu, tạo môi trường học thuật chuyên nghiệp hơn cho những học sinh có năng khiếu. Thuận lợi lớn nhất của nhà trường là nền tảng thành tích vững chắc và đội ngũ giáo viên gồm 10 người, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết đã được “kiểm chứng” qua các kỳ thi tầm cỡ. Đến nay, trường đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa chương trình đào tạo để kịp thời mở 2 lớp chuyên ngay trong năm học 2026-2027. Bên cạnh đó, trường cũng bố trí các phòng học hiện đại, trang bị đầy đủ cùng tài liệu học tập chuyên sâu cho 2 lớp chuyên. Công tác tuyển sinh cũng đã được triển khai rộng rãi với chỉ tiêu 35 học sinh/lớp.

KHÁNH CHI