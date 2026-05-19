TPHCM: Phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" cho năm học mới

Sáng 19-5, tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM), UBND TPHCM tổ chức Lễ phát động cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" và khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Niềm vui của thầy và trò Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa trong ngày khánh thành ngôi trường mới

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành; UBND 54 phường, xã có dự án tham gia chiến dịch "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" tham dự chương trình.

Đại diện UBND, HĐND TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các sở, ngành cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

Tại lễ phát động, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" phục vụ năm học mới đã qua 1/3 chặng đường. Đến nay, thành phố đã có thêm 233 phòng học mới, trong đó công trình xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một trong những công trình tiêu biểu hoàn thành trước tiến độ.

Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết nhu cầu trường lớp trước mắt, mà còn là điều kiện quan trọng để ngành giáo dục duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo của cả nước.

"Chúng ta cần tăng tốc hơn nữa trong 100 ngày còn lại với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc có tiến độ rõ ràng, mỗi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không đùn đẩy trách nhiệm, nói đi đôi với làm, quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học cho năm học 2026-2027” (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN HIẾU)

Đại diện lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư cùng đơn vị thi công đã khẩn trương vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu của chiến dịch "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học". Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt tiến độ đề ra.

Từ kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố phát động Đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ tất cả các công trình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết mỗi ngôi trường được xây mới là thêm một nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung cao độ hơn nữa trong 100 ngày còn lại, bám sát công trường, bám sát tiến độ, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tuyệt đối không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ công trình, xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2026. Thứ hai, các cấp, ngành tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu và giải ngân vốn; tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Thứ ba, các chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công khoa học, liên tục, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Thứ tư, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp trì trệ, thiếu trách nhiệm. Thứ năm, các địa phương có dự án hoàn thành sau ngày 5-9-2026 phải cam kết tiến độ cụ thể để phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất phục vụ học sinh. Các địa phương tham gia ký kết thi đua hoàn thành các công trình trường học trong chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" phục vụ năm học mới

Theo báo cáo của địa phương, công trình xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa khởi công xây dựng vào tháng 6-2025 với tổng vốn đầu tư hơn 156 tỷ đồng, quy mô 4 tầng với 30 phòng học và các phòng chức năng, dự kiến đáp ứng chỗ học cho 1.050 học sinh trên địa bàn.

* Cùng ngày, Đảng ủy, UBND phường Bình Trưng tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Bình Trưng có quy mô tiếp nhận trên 1.000 học sinh. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã đến dự.

Các đại biểu tại lễ khánh thành. ẢNH QUANG HUY

Tại lễ khánh thành, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, hiện phường có 18 trường công lập (8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 3 trường THCS và 2 trường THPT); 24 trường dân lập, 47 nhóm lớp mầm non với 18.033 học sinh. Năm học mới 2026-2027, dự kiến tăng trên 1.000 học sinh, đây là áp lực lớn của địa phương trong việc đầu tư, phát triển cơ sở giáo dục, nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân.

Dự án cải tạo, sửa chữa Trường THCS Bình Trưng nằm trên khu đất tại địa chỉ 311J5, thuộc khu nhà ở tái định cư Thủ thiêm, theo kế hoạch trước đây sẽ thành trường tiểu học. Tuy nhiên, xét thấy nhu cầu chỗ học của bậc THCS cấp thiết, phường Bình Trưng quyết định chuyển công năng của trường từ tiểu học sang đào tạo bậc THCS và đặt tên là Trường THCS Bình Trưng, nhằm ghi dấu đây là trường công lập đầu tiên trên địa bàn phường được thành lập từ sau ngày thành lập phường Bình Trưng, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

THU TÂM - QUANG HUY