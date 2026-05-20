Thực hiện "4 đúng, 3 không" đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Sáng 20-5, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Hội nghị tập huấn diễn ra trong hai ngày 20 và 21-5 tại 3 khu vực gồm TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trưởng điểm thi và tất cả các thành viên làm công tác coi thi cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi.

"Khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, cán bộ coi thi không được tự ý xử lý các tình huống vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thầy, cô làm nhiệm vụ giám thị cần có báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo.

Sau khi tiếp nhận thông tin bất thường từ cán bộ coi thi, trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở GD-ĐT TPHCM, không được tự ý xử lý các tình huống hay sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Toàn bộ các điểm thi cần thực hiện nghiêm phương châm “4 đúng, 3 không”. Trong đó, “4 đúng” là Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng, đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố bất thường. Riêng “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; Không căng thẳng, áp lực thái quá; Không tự xử lý tình huống, sự cố bất thường. (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong)

Đặc biệt, điểm khác biệt lớn nhất của kỳ thi năm nay là tất cả đề thi sẽ được giao đến các điểm thi từ ngày 31-5 (trước ngày diễn ra kỳ thi một ngày) do địa bàn tổ chức thi rộng, trong đó nhiệm vụ bảo quản đề thi được giao cho lực lượng công an và trưởng các điểm thi.

Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tham gia tập huấn vào sáng 20-5

Năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6-2026. Thí sinh tham gia dự thi 3 bài thi bắt buộc gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Riêng thí sinh thi môn chuyên/tích hợp thực hiện thêm bài thi môn chuyên/tích hợp vào chiều 2-6.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2025-2026, toàn thành phố có gần 170.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS, trong đó có 151.269 học sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Thành phố sẽ tổ chức 242 điểm thi lớp 10 gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi lớp 10 chuyên/tích hợp.

Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Để phục vụ cho kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

THU TÂM