Giáo viên sôi nổi chia sẻ ứng dụng công nghệ trong dạy học

Ngày 16-5, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM) phối hợp với KDI Education và Canva Việt Nam tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học” và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục” dành cho giáo viên trong toàn ngành.

Top 16 giáo viên tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”

Chương trình có sự tham dự của đại diện các sở, ban ngành; chuyên gia giáo dục, công nghệ cùng ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn và giáo viên các cấp học trên địa bàn thành phố.

Tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”, 16 giáo viên xuất sắc nhất đã trình bày các sản phẩm dự thi trước Hội đồng giám khảo. Các bài dự thi được đầu tư nghiêm túc về nội dung, phương pháp sư phạm và hình thức thể hiện, cho thấy năng lực ứng dụng Canva AI, công nghệ số và công cụ sáng tạo vào thiết kế hoạt động dạy học.

Giáo viên trình bày ý tưởng trước hội đồng ban giám khảo

Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện một ý tưởng giảng dạy mới, mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi, đổi mới của giáo viên với mong muốn mang đến những trải nghiệm học tập hiệu quả, sinh động hơn cho học sinh.

Bên cạnh phần thi chung kết, tại Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục”, các diễn giả, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ đã cùng trao đổi về thực trạng, cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy và học.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc khai thác hiệu quả công cụ số trong thiết kế học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh, đồng thời hỗ trợ giáo viên thích ứng tốt hơn với bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Tọa đàm Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục”

Đặc biệt, chương trình còn ghi nhận nhiều câu hỏi, chia sẻ và thắc mắc thực tiễn từ khách tham dự xoay quanh việc ứng dụng AI, công cụ số và Canva trong quá trình giảng dạy. Các khách mời và chuyên gia đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đồng thời đưa ra những gợi ý phù hợp để giáo viên có thể từng bước áp dụng công nghệ vào thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động học tập một cách hiệu quả.

Những chia sẻ và phần trao đổi tại chương trình đã góp phần mở ra thêm nhiều góc nhìn thực tiễn, giúp cộng đồng giáo dục có thêm cảm hứng và định hướng trong quá trình ứng dụng công nghệ sáng tạo vào nhà trường.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc nhất.

Giáo viên được trao giải nhất tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”

THU TÂM