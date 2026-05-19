Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Về phía Đại học Quốc gia TPHCM có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cùng ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc.

UBND tỉnh Khánh Hòa và Đại học Quốc gia TPHCM ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tư vấn chính sách và cải thiện môi trường đầu tư... Qua đó, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa.

Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai đánh giá hoạt động hợp tác là dấu mốc quan trọng trong chiến lược gắn kết Đại học Quốc gia TPHCM với các địa phương trọng điểm. Tỉnh Khánh Hòa có thêm các giải pháp công nghệ phục vụ mục tiêu tăng trưởng; Đại học Quốc gia TPHCM có thêm môi trường thực tiễn để các nhà khoa học, sinh viên nghiên cứu và ứng dụng.

Một góc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng khẳng định, sau lễ ký kết, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai nghiêm túc các nội dung hợp tác theo hướng thực chất, có trọng tâm, đo lường được kết quả cụ thể; đồng thời bày tỏ mong muốn Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Khánh Hòa trong thời gian tới.

Đại học Quốc gia TPHCM thành lập năm 1995, nhằm kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, Đại học Quốc gia TPHCM đã khẳng định vị thế là hệ thống giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của đất nước, với hơn 100.000 sinh viên, trên 6.000 viên chức, trong đó có 1.600 tiến sĩ, 360 giáo sư và phó giáo sư.

HIẾU GIANG