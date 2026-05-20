Khảo sát, tìm phương án đầu tư hạ tầng đường sắt kết nối sân bay Long Thành

Sáng 20-5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm trưởng đoàn, đã khảo sát và làm việc với các đơn vị liên quan về các tuyến đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ quy hoạch đường sắt kết nối tại công trường dự án sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), kết nối sân bay Long Thành dự kiến có các tuyến: đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt đô thị Thủ Thiêm – Long Thành và metro thuộc dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, các đơn vị, địa phương đã thỏa thuận, thống nhất hướng tuyến, vị trí ga, phương án kết nối nhà ga các dự án và nhà ga sân bay Long Thành.

Trong đó, có phương án nối nhà ga các dự án đường sắt và nhà ga sân bay bằng cầu bộ hành thông qua nhà để xe.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, các đơn vị sẽ nghiên cứu thêm các phương án kết nối khác.

Một trong những phương án bố trí ga đường sắt tại sân bay Long Thành, được trình bày tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đơn vị cũng trình bày về công trình trên tuyến, đầu tư nhà ga đối với các tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị tư vấn tính toán kỹ phương án kết nối, tính chất công nghệ, hiệu quả đầu tư, hạ tầng dùng chung và công tác bảo trì trong quá trình khai thác.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, hạ tầng đường sắt kết nối sân bay Long Thành không chỉ phục vụ địa phương mà còn phục vụ khách quốc tế. TP Đồng Nai đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính của Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho rằng, cần có đơn vị tư vấn đầu mối làm thường trực, để tiếp thu, bổ sung ý kiến của các cơ quan liên quan vào các phương án.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị TPHCM, TP Đồng Nai rà soát, cập nhật quy hoạch các tuyến đường sắt; Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp cơ quan chức năng của 2 địa phương, cùng các đơn vị thuyết minh rõ về kỹ thuật, đưa ra phương án đầu tư khả thi về hạ tầng đường sắt kết nối sân bay Long Thành.

Lãnh đạo Bộ xây dựng cũng thống nhất hình thành nhóm công tác thường trực làm đầu mối công tác giữa TPHCM, TP Đồng Nai và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng.

XUÂN TRUNG