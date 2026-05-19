Áp lực chốt lời mạnh, VN-Index quay đầu giảm sau khi lập đỉnh

Lực bán lớn khiến thanh khoản tăng mạnh, thị trường chìm trong sắc đỏ và không ít cổ phiếu ở nhiều nhóm ngành giảm sàn.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-5 rung lắc mạnh sau khi liên tục lập đỉnh thời gian qua. VN-Index có thời điểm tăng lên 1.935 điểm, sau đó giảm mạnh về sát 1.902 điểm trước khi phục hồi lên 1.912,93 điểm chốt phiên.

Nhóm dầu khí lao dốc sau khi tăng mạnh: PLX, BSR, PVD, PVT giảm sàn, PVS giảm 5,88%, OIL giảm 6,02%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng nghiêng về sắc đỏ góp phần kéo VN-Index giảm sâu: HDB giảm 2,73%, MBB giảm 1,76%, SHB giảm 1,09%, BID giảm 2,32%, CTG giảm 1,38%, TCB giảm 2,1%, VPB giảm 2,55%; SHS giảm 1,11%, SSI giảm 1,24%, VCK giảm 1,35%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc đỏ cũng nhiều hơn: NVL giảm 2,62%, CEO giảm 2,23%, DIG giảm 1,35%, TCH giảm 1,5%, KBC giảm 1,23%, BCM 3,91%, IDC giảm 1,64%. Ngược lại: VRE tăng 1,21%, PDR tăng 1,81%, VHM tăng 1,95%; DXG, DXS tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng đồng loạt giảm. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm sâu: GVR, PHR giảm sàn, DCM giảm 3,29%, DGC giảm 3,29%, VNM giảm 1,16%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,1 điểm (0,78%) còn 1.912,93 điểm với 223 mã giảm, 90 mã tăng và 61 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,25 điểm (0, 1%) lên 259,50 điểm với 54 mã tăng, 45 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 32.400 tỷ đồng, tăng 5.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 34.100 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng gần 12 tỷ đồng trên sàn HOSE sau 2 phiên bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VCB hơn 594 tỷ đồng, VIC hơn 155 tỷ đồng và GEX gần 100 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

