TPHCM lên kế hoạch sản xuất thiết bị bay tầm thấp

TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và cung cấp dịch vụ kinh tế tầm thấp đầu tiên tại Việt Nam, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay tầm thấp.

Thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng tại TPHCM tháng 1-2026

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn TPHCM đến năm 2030.

Theo kế hoạch, kinh tế tầm thấp được xác định là mô hình kinh tế hiện đại dựa trên việc khai thác không phận tầm thấp dưới 1.000m, vận hành trên nền tảng công nghệ hàng không tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông thế hệ mới, vật liệu mới và các mô hình kinh doanh số.

Thành phố đánh giá đây sẽ là mô hình tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số, mở ra các phương thức vận chuyển và cung ứng dịch vụ mới, nhanh hơn, xanh hơn và thông minh hơn.

TPHCM đặt mục tiêu cơ bản làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi phục vụ kinh tế tầm thấp; hình thành hệ sinh thái công nghiệp kinh tế tầm thấp; đồng thời xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để quản lý, giám sát và thử nghiệm các thiết bị bay không người lái.

Trong nhóm giải pháp trọng tâm, thành phố sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay tầm thấp; thúc đẩy hợp tác công tư, đặt hàng nghiên cứu và thí điểm; hỗ trợ startup, viện nghiên cứu, trường đại học phát triển công nghệ lõi.

TPHCM cũng định hướng phát triển công nghiệp lưỡng dụng, phục vụ đồng thời quốc phòng và kinh tế; khuyến khích chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm và công nghệ liên quan thiết bị bay không người lái.

Về hạ tầng, thành phố sẽ phát triển Trung tâm giám sát, quản lý thiết bị bay không người lái; xây dựng hệ thống quản lý không gian tầm thấp, kết nối mạng 5G/6G; đồng thời phát triển mạng lưới bãi đáp, trạm sạc, trung tâm điều hành bay và trung tâm logistics phục vụ hoạt động kinh tế tầm thấp.

Nhiều lĩnh vực sẽ được ưu tiên triển khai thí điểm như logistics, vận tải, y tế, du lịch, quản lý đô thị, cứu hộ cứu nạn, an ninh quốc phòng và nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng sẽ ứng dụng UAV phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước và các hoạt động dân sinh.

Các khu vực được lựa chọn triển khai thí điểm gồm Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Khu đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM, cùng các khu công nghiệp và khu chế xuất.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, TPHCM sẽ tập trung xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, quy hoạch không gian tầm thấp và xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp (UTM). Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng và tăng tốc thương mại hóa, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cấp hệ thống quản lý tự động.

MAI HOA