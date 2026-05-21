Sáng 21-5, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 21-5 bật tăng sau khi giá vàng thế giới vượt xa 4.500 USD/ounce.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 160-160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163-163,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 21-5 (giờ Việt Nam) lên 4.564,47 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,9 - 18,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, không chỉ lấy lại mốc 4.500 USD/ounce mà còn vượt xa mốc này sau khi giá dầu, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran. Kết phiên, giá dầu Brent giảm hơn 5% còn 105,02 USD/thùng, dầu WTI giảm hơn 5% xuống 98,26 USD/thùng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác cũng giảm 0,2% còn 99,13 điểm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm xuống 5,116%, còn kỳ hạn 10 năm lùi về 4,567%, qua đó hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Thị trường vàng thế giới biến động mạnh khi giá vàng có lúc xuống dưới 4.450 USD/ounce rồi bật tăng lên trên 4.550 USD/ounce, biên độ dao động lên đến 100 USD/ounce.

NHUNG NGUYỄN

