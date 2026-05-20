Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng Cái Mép Hạ, dự kiến khởi công dịp 2-9

Cụm cảng Cái Mép. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 20-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM thống nhất chủ trương cho phép nhà đầu tư triển khai song song quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 260/2025/QH15 nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ do liên danh GELEXIMCO - ITC - SCIC đề xuất đầu tư.

UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

UBND TPHCM cũng đề nghị nhà đầu tư chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ các yêu cầu liên quan đến thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và các thủ tục xây dựng có liên quan nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai dự án.

Đối với công tác đánh giá tác động môi trường, lãnh đạo UBND TPHCM xác định đây là thủ tục quan trọng, có tính chất quyết định đến tiến độ dự án. Nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Sau khi hoàn tất thủ tục môi trường, nhà đầu tư tiếp tục triển khai các thủ tục thuê mặt nước và phương án nhận chìm theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng để đủ điều kiện trình HĐND TPHCM xem xét tại kỳ họp cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6-2026.

Về tiến độ triển khai, thành phố yêu cầu các sở ngành và nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, phấn đấu tổ chức khởi công dự án trong quý III-2026, dự kiến vào dịp Quốc khánh 2-9.

Trường hợp chưa đủ điều kiện pháp lý để khởi công toàn bộ dự án, Sở Xây dựng được giao hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu phương án tổ chức lễ động thổ đối với một số hạng mục phù hợp theo đúng quy định.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì tổ công tác, nhóm tương tác để thường xuyên trao đổi, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời đề nghị nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi để trình Bộ Xây dựng thẩm định.

QUỐC HÙNG