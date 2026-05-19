Từ 1-7-2026, còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Từ ngày 1-7-2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị quyết quy định việc cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15. Theo đó, từ ngày 1-7-2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm từ 198 xuống còn 142.

Việc cắt giảm, sửa đổi được thực hiện theo nguyên tắc loại bỏ những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, cắt giảm những ngành, nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh có thể được quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề theo phương thức hậu kiểm.

Nghị quyết cũng cắt giảm, sửa đổi những ngành, nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác; hoặc những ngành, nghề từ khi được quy định đến nay chưa ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh, hoặc không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP ban hành danh mục 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản; dịch vụ viễn thông, mạng xã hội; dịch vụ khám, chữa bệnh; hoạt động giáo dục đại học, phổ thông và mầm non; hành nghề luật sư, công chứng, giám định tư pháp…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 đến hết ngày 28-2-2027.

PHAN THẢO