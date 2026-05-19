Đồng Tháp: Giá thanh long ruột trắng giảm còn 4.000-5.000 đồng/kg

Tại nhiều địa phương ở ĐBSCL, nhà vườn trồng thanh long đang chịu áp lực khi giá bán giảm mạnh, trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghịch vụ tăng cao.

Thanh long ruột trắng rớt giá chỉ còn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg

Ghi nhận tại Đồng Tháp, thanh long ruột đỏ hiện còn 9.000-14.000 đồng/kg, tùy loại; thanh long ruột trắng loại xô giảm sâu, chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg.

Vừa bán hơn 2 tấn thanh long ruột đỏ từ 4 công đất xử lý chong đèn, ông Nguyễn Thanh Tính, ngụ ấp Quang Khương, xã Tân Thuận Bình, cho biết thương lái thu mua xô chỉ 12.000 đồng/kg. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá bán khoảng 20.000 đồng/kg.

“Giá vật tư leo thang, chi phí xử lý nghịch vụ tăng cao, trong khi năng suất giảm. Vụ này gia đình tôi xem như thua lỗ nặng”, ông Tính nói.

Lý giải nguyên nhân thị trường ảm đạm, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết đầu ra thanh long hiện chủ yếu dựa vào xuất khẩu thô sang Trung Quốc, nên dễ biến động khi đối tác giảm nhu cầu. Áp lực tiêu thụ càng lớn khi trong tháng 5, địa phương thu hoạch khoảng 17.000 tấn; dự kiến tháng 6 đạt khoảng 38.000 tấn do bước vào chính vụ.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân không tăng diện tích ồ ạt, tập trung canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để nâng chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến thương mại nội địa, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến sâu nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu truyền thống.

Đồng thời, địa phương tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu.

Hiện Đồng Tháp có vùng chuyên canh thanh long gần 9.400ha, sản lượng thu hoạch hằng năm gần 300.000 tấn. Trong đó, hơn 2.300ha thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP. Toàn tỉnh có 33 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích 5.493ha và 92 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với diện tích 1.271ha.

NGỌC PHÚC