Sản xuất lúa giảm phát thải, 10 đơn vị được trao thưởng

Ngày 19-5, tại TP Cần Thơ, Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV trao giải vụ lúa Hè Thu (vụ 3) thuộc dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực ĐBSCL" (dự án TRVC).

Ban Tổ chức trao giải cho 10 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất lúa giảm phát thải

Dự án TRVC được thực hiện trong thời gian từ năm 2023 đến 2027, với mục tiêu hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực ĐBSCL.

Tại buổi lễ, 10 đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện liên kết với các nông hộ nhỏ thực hành canh tác lúa giảm phát thải, tăng lợi nhuận (thuộc dự án TRVC) đã được vinh danh.

Theo kết quả kiểm định độc lập, thông qua việc triển khai quy trình sản xuất lúa bền vững hơn 48.000 ha (tại Đồng Tháp và An Giang) trong vụ 3 năm 2025 đã giảm phát thải hơn 164.000 tấn CO 2 , lợi nhuận trung bình của nông hộ tăng từ 49,27% đến 51,58% (vượt mục tiêu đặt ra là 30%).

Việc trao thưởng nhằm khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo, mở rộng ứng dụng các công nghệ sản xuất lúa tiên tiến mang lại giá trị kinh tế cao cho nông hộ, nâng cao chất lượng lúa gạo, giảm phát thải...

Dự án TRVC tiếp tục triển khai trong vụ Đông Xuân 2025–2026 (vụ 4) với tổng diện tích đăng ký đạt hơn 66.064 ha.

TUẤN QUANG