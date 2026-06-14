Nhà máy ngưng tiếp nhận, rác tràn ngập đường phố Đà Lạt

Sau khi Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt) ngừng tiếp nhận rác thải từ chiều tối ngày 12-6-2026, hàng trăm tấn rác không được thu gom, nằm ùn ứ khắp các tuyến đường ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường.

Ghi nhận sáng 14-6, tại các tuyến đường trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Ba Tháng Hai, Ba Tháng Tư, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Yersin, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái… rác trong những ngày qua không được thu gom, vận chuyển đi xử lý chất thành từng đống lớn tràn ra lòng đường, vỉa hè.

Rác ùn ứ không được đem đi xử lý ngay trước cổng UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại đây, các thùng chứa rác đã không còn đủ chỗ chứa do lượng rác tăng trong những ngày qua, trong khi rác cũ chưa được vận chuyển đi. Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ những đống rác tập kết ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực cũng như hình ảnh của đô thị du lịch.

Rác chất đống trên đường Yersin, phía trước Trung tâm thể thao Đà Lạt

Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lâm Viên - Đà Lạt rác chất thành từng đống lớn vào sáng 14-6

Rác ngay trước khu nghỉ dưỡng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường

Theo Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực I Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng thực hiện hạn chế ghi nợ tài khoản của Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh từ ngày 11-6-2026. Do đó, mọi hoạt động giao dịch liên quan đến tài khoản của công ty đều không thực hiện được, nên công ty không thể tiếp tục hoạt động.

Rác từ vỉa hè, tràn xuống lòng đường vì không được thu gom, xử lý

Đơn vị này cho biết, chưa ấn định thời gian mở cửa lại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt khiến người dân tiếp tục lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường ngay khu vực nội ô.

Xe chở rác của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt đứng xếp hàng dài trước cổng Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt vì không thể đưa rác vào xử lý

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt được đưa vào hoạt động từ năm 2015, với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 200 tấn chất thải rắn/ngày bằng công nghệ đốt, xử lý rác thu gom từ các phường khu vực Đà Lạt. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy này thường xuyên thông báo tạm đóng cửa với nhiều lý do khác nhau, liên tục gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại cây trồng của người dân vì không xử lý kịp thời rác thải dẫn đến tồn đọng kéo dài.

ĐOÀN KIÊN