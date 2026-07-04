Mở rộng trợ giúp người cao tuổi làm thủ tục hành chính

Thời gian qua, nhiều trường hợp người cao tuổi gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính tại UBND cấp xã, phường hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các tỉnh, thành trên cả nước. Không ít người phải đi lại nhiều lần vì phát sinh các yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ hoặc do chưa thành thạo các thủ tục điện tử.

Ảnh minh họa

Gia đình tôi cũng từng gặp khó khăn tương tự khi cha tôi (80 tuổi) đưa mẹ đến làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Hai ông bà phải nhiều lần đi lại để bổ sung giấy tờ, làm lại căn cước công dân và hoàn tất các yêu cầu theo hướng dẫn. Sau hơn một tuần, thủ tục mới hoàn thành.

May mắn là Trung tâm Phục vụ hành chính công ở gần nhà và cán bộ đã hỗ trợ, hướng dẫn chu đáo. Những trường hợp ở xa, việc đi lại còn vất vả hơn.

Từ thực tế này, tôi mong các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế phát sinh những yêu cầu không thật sự cần thiết, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với người cao tuổi, khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu mở rộng các mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà đối với người già yếu, người bệnh, hạn chế khả năng đi lại. Đây là cách làm nhân văn, góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

NGUYỄN ĐƯỚC (136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TPHCM)