Bổ sung dữ liệu liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 236/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

Các thí sinh chuẩn bị sát hạch lái xe. Ảnh: LAM HOÀNG

Một điểm mới đáng chú ý của nghị định là việc bổ sung các trường thông tin liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý điểm giấy phép lái xe; thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam; thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phù hiệu xe kinh doanh vận tải.

Cụ thể, nghị định quy định chi tiết các thông tin về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, trong đó có thông tin về số điểm hiện tại của giấy phép lái xe và lịch sử trừ điểm giấy phép lái xe.

Thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam gồm: thông tin người điều khiển phương tiện; thông tin phương tiện; thông tin xuất nhập cảnh.

Thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phù hiệu xe kinh doanh vận tải gồm: thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải (tên đơn vị, mã số doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh vận tải, địa chỉ, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải, người điều hành vận tải, loại hình kinh doanh vận tải); thông tin về phù hiệu vận tải (biển số xe, số phù hiệu, cơ quan cấp phù hiệu, thời hạn, loại hình kinh doanh vận tải).

Nghị định 236/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến xe ưu tiên và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên trên các loại xe theo quy định (trừ đoàn xe tang) và phải có giấy phép sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ và phải tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cũng theo nghị định , cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, do lực lượng cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, khai thác, dùng chung, trừ cơ sở dữ liệu liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1-7.

LÂM NGUYÊN