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Viết status sai, có thể lãnh hậu quả

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Bạn đọc Nguyễn Thành Minh, phường Bảy Hiền, hỏi: Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook có thể bị chế tài ra sao?

Trả lời: Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, hành vi “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm (quy định tại Điểm a, Khoản 3 và Điểm a, Khoản 5 Điều 99).

Ngoài ra, nếu vi phạm gây hậu quả nặng và có hành vi phức tạp hơn, có thể bị truy cứu ở nhiều tội danh khác nhau, có trường hợp mức án đến 12 năm nếu vi phạm mức cao nhất của “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).

Luật gia MINH VIỆT

Từ khóa

Viết status sai hậu quả khắc phục hậu quả chia sẻ thông tin sai sự thật

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