Thư đi - Tin lại

Tuần qua, Báo SGGP đã nhận đơn, thư của các bạn đọc trên địa bàn TPHCM:

Lê Hữu Sơn (phường Lái Thiêu), Lê Xuân Hoàn (phường Phú Mỹ), Nguyễn Văn Lễ (phường Tân Thuận), Phan Văn Phú (phường Bình Tân), Lê Nhựt Tiên (phường Hạnh Thông), Nguyễn Thị Mai (phường Hiệp Bình), Phan Tuấn Dũng (phường Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Sơn (phường An Lạc), Tống Tử Văn (phường Diên Hồng), Bạch Ngọc Dũng (phường Gia Định), Trần Công Định (xã Bình Hưng), Bùi Đức Huy (phường Tân Hòa), Nguyễn Văn Bá (phường Cầu Kiệu), Nguyễn Thanh Hải (phường Cầu Kiệu), Lại Duy Chinh (phường Cầu Kiệu), Nguyễn Thắng (phường Xuân Hòa), Đinh Thị Định (phường Lái Thiêu), Công ty TNHH Xử lý chất thải Công nghiệp và Tư vấn môi trường Văn Lang (phường Hạnh Thông), Trần Văn Cương (phường Tân Phú), Trần Quốc Phòng (phường Tân Hưng), Trần Văn Hùng (phường Phú Thọ Hòa), Phạm Văn Hùng (phường Bình Tân), Trịnh Thị Bích Thủy (phường Rạch Dừa), Nguyễn Thế Hùng (xã An Long).

Báo SGGP cũng nhận đơn, thư của bạn đọc Nguyễn Cảnh (xã Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Vũ Khoa (xã Đông Anh, Hà Nội), Lâm Thị Ngọc Điệp (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long).

Báo SGGP đã chuyển đơn của bạn đọc đến các cơ quan, đơn vị: PC26075 đến Phòng PC03 - Công an TPHCM; PC26076, PC26077 đến TAND TPHCM; PC26078 đến Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long; PC26079 đến Công an phường Long Trường; PC26080 đến UBND xã Nhà Bè; PC26081 đến UBND phường Tân Phú; PC26082 đến UBND phường Phú Định; PC26083 đến UBND xã Nhà Bè; PC26084, PC26085 đến Thanh tra Bộ GD-ĐT; PC26086 đến UBND phường Rạch Dừa; PC26087 đến Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Báo SGGP cũng đã nhận được phản hồi từ các cơ quan, đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 18 (PC26025), UBND phường Gia Định (PC26063).

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

BỘ PHẬN CTBĐ