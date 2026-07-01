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Tặng bằng khen cho người dân dũng cảm cứu người trên biển

SGGPO

Ngày 1-7, UBND xã Yên Hòa công bố quyết định và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng ông Phạm Văn Dần (sinh năm 1962, trú thôn Rạng Đông), vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên biển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Yên Hòa trao bằng khen cho ông Phạm Văn Dần
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Yên Hòa trao bằng khen cho ông Phạm Văn Dần

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15-5, một nhóm trẻ em trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, rủ nhau ra khu vực biển gần nhà để vui chơi, tắm mát. Trong lúc tắm biển, do sóng lớn và nước sâu, hai em nhỏ (sinh năm 2018 và sinh năm 2015) không may bị sóng cuốn ra xa bờ, chới với, nguy hiểm đến tính mạng.

Phát hiện sự việc, ông Phạm Văn Dần cùng em Chu Văn Tuấn Vũ (học sinh lớp 9C, Trường THCS Cẩm Dương), không quản hiểm nguy, nhanh chóng lao xuống biển đưa hai em nhỏ vào bờ an toàn. Sau đó, ông Dần sơ cứu kịp thời ngay tại bãi biển, góp phần giúp hai em vượt qua cơn nguy kịch.

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Ông Phạm Văn Dần nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Yên Hòa đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, khen thưởng đột xuất cho ông Phạm Văn Dần.

Đối với em Chu Văn Tuấn Vũ, trước đó đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao tặng bằng khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ, vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên biển.

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Hà Tĩnh tặng bằng khen cho người dân cứu người đuối nước xã Yên Hòa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

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