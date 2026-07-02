Ứng dụng VNeID đạt hơn 102,1 triệu hồ sơ định danh, kích hoạt 71,5 triệu tài khoản

Chiều 2-7, tại Hà Nội, Bộ Công an họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, không chỉ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mà còn trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Cụ thể, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trước mọi thách thức chiến lược. Đặc biệt, lực lượng công an nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 50 sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã kéo giảm sâu hoạt động tội phạm hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, lừa đảo, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng công an nhân dân còn có hơn 1.200 báo cáo, đề xuất gửi Đảng và Nhà nước, đã góp phần tháo gỡ những "điểm nghẽn" pháp lý, khơi thông hàng triệu tỷ đồng đưa vào nền kinh tế.

Đồng thời, lực lượng công an nhân dân tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia với hệ sinh thái ứng dụng VNeID đạt hơn 102,1 triệu hồ sơ định danh và 71,5 triệu tài khoản đã được kích hoạt.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong 6 tháng cuối năm, toàn lực lượng duy trì, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tập trung nhận diện sớm các phương thức thủ đoạn mới. Qua đó nhằm kéo giảm bền vững các loại tội phạm, tai nạn giao thông và cháy nổ, đồng thời kiên quyết xây dựng các "vùng xanh" xã, tỉnh không ma túy.

Lực lượng công an nhân dân cũng đặt mục tiêu phát triển VNeID trở thành hạ tầng số chiến lược quốc gia, đẩy mạnh kinh tế dữ liệu và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

ĐỖ TRUNG