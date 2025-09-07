Đẩy nhanh lộ trình triển khai dự án xanh tại ASEAN

Hệ thống truyền tải điện tại Malaysia. Ảnh: THE SUN

Mở rộng cơ sở hạ tầng cho công nghệ mới

Khoản tiền này gồm 2,5 tỷ USD từ WB và 10 tỷ USD từ ADB, sẽ được bổ sung bằng đầu tư tư nhân nhằm mở ra các cơ hội việc làm và kinh doanh theo mô hình tăng trưởng xanh tại ASEAN. Cụ thể, 10 tỷ USD của ADB sẽ hỗ trợ Lưới điện ASEAN (APG), bao gồm kết nối xuyên biên giới, tăng cường lưới nội địa và các dự án năng lượng tái tạo để xuất khẩu năng lượng sạch trong vòng 10 năm. 2,5 tỷ USD của ADB hỗ trợ việc tăng tốc chuyển đổi năng lượng bền vững, thúc đẩy thương mại điện lực khu vực và phát triển năng lượng tái tạo. Theo Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof, ngoài các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư tư nhân quốc tế từ khu vực Arab, Nhật Bản và Trung Quốc rất quan tâm đến việc đầu tư vào khu vực, đặc biệt là vào APG. Dự kiến, một thỏa thuận APG nâng cao sẽ được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN diễn ra ở Kuala Lumpur vào tháng 10 tới để triển khai vào năm 2026. Dự án tích hợp điện Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore hiện tại đóng vai trò là hình mẫu cho APG.

Thông tin được công bố trong thời điểm ASEAN đang đẩy nhanh lộ trình triển khai dự án xanh tại khu vực để đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng và các mục tiêu khí hậu. Trong đó, có các mục tiêu như tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 35% tổng công suất điện lắp đặt vào năm 2025 và hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050. Để đạt được các mục tiêu này, ASEAN cần tăng gấp đôi đầu tư hàng năm vào năng lượng tái tạo, phát triển lưới điện chung, hài hòa hóa tiêu chuẩn kỹ thuật và mở rộng cơ sở hạ tầng cho các công nghệ mới như năng lượng hydro.

Gia tăng nguồn lực tài chính

Trang thông tin Asean Centre for Energy cho biết, ASEAN đặt ra 5 ưu tiên chính trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước (COP30) và đang kêu gọi gia tăng mạnh mẽ nguồn lực tài chính. Hiện mục tiêu huy động 300 tỷ USD mỗi năm trong Mục tiêu định lượng tập thể mới (NCQG) vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, vốn được ước tính lên tới 422 tỷ USD vào năm 2030. Gần đây, ASEAN đã xây dựng nhiều khung chính sách môi trường và khí hậu như: Kế hoạch hành động ASEAN về biến đổi khí hậu, Khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, Chiến lược Biến đổi khí hậu ASEAN, cùng các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững.

ASEAN cũng mong muốn đẩy nhanh áp dụng Khung carbon chung của khối để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 vừa diễn ra tại Langkawi ở Malaysia, các bộ trưởng kêu gọi tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ khí hậu, đi kèm với sự linh hoạt cần thiết cho các quốc gia đang phát triển. Đáng chú ý, nước chủ nhà Malaysia đề xuất thành lập Nhóm liên minh Đông Nam Á (SEA) - một cơ chế đàm phán chuyên biệt trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Nhóm này sẽ bổ sung cho sự tham gia của ASEAN trong Nhóm các nước đang phát triển (G77) và Trung Quốc; đồng thời tạo nền tảng để khu vực phối hợp chiến lược hiệu quả hơn, bảo đảm các ưu tiên và quan điểm của ASEAN được đưa vào trọng tâm chương trình nghị sự của COP30.

THANH HẰNG tổng hợp