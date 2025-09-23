ĐBSCL cần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nhà đầu tư

Sáng 23-9, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo "ĐBSCL – khởi nguồn mới của tăng trưởng đột phá" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh TPHCM phối hợp cùng Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ tổ chức.

Quang cảnh hội thảo

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Cần Thơ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau khi chính thức hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. TP Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, giữ vai trò hạt nhân liên kết vùng; có đủ điều kiện trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics hiện đại. TP Cần Thơ cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần "đôi bên cùng thắng".

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã giới thiệu về những lợi thế tích hợp của thành phố như: Hạ tầng giao thông đồng bộ với sân bay quốc tế, hệ thống cảng và cửa ngõ ra biển; các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang kết nối nhanh với TPHCM, miền Đông và toàn vùng ĐBSCL. Hệ sinh thái đô thị - giáo dục - y tế - dịch vụ chất lượng, nguồn nhân lực dồi dào, chi phí hợp lý, khả năng đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp. Trên nền tảng ấy, Cần Thơ định hướng phát triển công nghiệp xanh - hiện đại - bền vững, chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, dòng vốn FDI trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn so với lợi thế sẵn có. Đây vừa là thách thức đặt ra cho quá trình phát triển, vừa mở ra không gian rộng lớn để khu vực bứt phá, trở thành điểm đến chiến lược trong dòng chảy đầu tư quốc tế.

Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng Ban Pháp chế VCCI, ĐBSCL cần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút dòng vốn FDI. Theo đó, cần cắt giảm 30% thời gian và chi phí không chính thức trong thủ tục đất đai, xây dựng và môi trường, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đồng thời, cung cấp 100% dịch vụ công toàn trình, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành; công khai toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và ngân sách, giúp nhà đầu tư có thông tin đầy đủ để ra quyết định đầu tư, giảm rủi ro và tăng niềm tin...

