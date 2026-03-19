ĐBSCL: Khởi công xây hàng loạt trường nội trú biên giới

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sáng 19-3, các tỉnh ĐBSCL đồng loạt khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực biên giới.

Tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc (thuộc xã Ba Chúc).

Trường được xây trên diện tích khoảng 44.433m2; quy mô dự kiến 45 lớp học (13 lớp khối tiểu học và 32 lớp khối trung học cơ sở) với 1.500 học sinh, trong đó nội trú 300 học sinh.

Dự án xây mới các khối công trình như: khối phòng học và phòng bộ môn, nhà công vụ, ký túc xá nam - nữ, nhà đa năng… Bên cạnh đó, cải tạo các công trình hiện trạng như: khối hiệu bộ, thư viện, khối phòng học, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 8-2027.

Cùng ngày, tỉnh An Giang cũng đồng thời khởi công 2 dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Điều và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Xương.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh An Giang trao tặng nhiều suất quà và học bổng đến các em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NAM KHÔI

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Trước đó, ngày 9-11-2025, cùng với các địa phương, tỉnh An Giang cũng khởi công đồng loạt 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến nay, các dự án đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30-8-2026 để đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Giai đoạn tiếp theo, An Giang sẽ triển khai xây 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Tây Ninh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu (xã Bến Cầu).

Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu, đợt này, tỉnh Tây Ninh cũng triển khai xây dựng 18 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tổng số học sinh thụ hưởng khoảng 25.600 em, gồm 13.000 học sinh tiểu học và 12.600 học sinh trung học cơ sở.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ các trường học liên cấp biên giới tại Tây Ninh. Ảnh: QUANG VINH

Các trường sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất với 595 phòng học, 295 phòng học bộ môn cùng các hạng mục chức năng như thư viện, phòng thiết bị, phòng tư vấn học đường, khu làm việc và sinh hoạt cho giáo viên. Hạ tầng phụ trợ gồm sân chơi, bãi tập, nhà đa năng, sân thể thao...

Tổng mức đầu tư các trường học liên cấp biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gần 3.970 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 3.500 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bảo đảm.

Tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước (xã Thường Phước, giáp ranh với tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NGỌC PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2027-2028.

Song song đó, ngành giáo dục và đào tạo phải chuẩn bị tốt nhất đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, công tác quản lý nội trú…, bảo đảm khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành hiệu quả ngay, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 dự án trường phổ thông nội trú được triển khai trong giai đoạn 2026-2029, với tổng mức đầu tư khoảng 1.876 tỷ đồng.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thường Phước là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh. Theo quy hoạch, trường được đầu tư 50 phòng học, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 2.040 học sinh/50 lớp. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 263,1 tỷ đồng.

NAM KHÔI - QUANG VINH - NGỌC PHÚC