ĐBSCL: Vận hành giếng khoan dự phòng, mở vòi nước công cộng để người dân có nước sinh hoạt

Ngày 8-4, nắng nóng tiếp tục gay gắt ở hầu hết các địa phương ĐBSCL. Tại các khu vực ven biển, vùng ngoài đê, vùng ngọt hóa, việc sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, do nước mưa tích trữ đã gần hết, nhiều giếng nước bắt đầu cạn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương, ngành cấp nước đã triển khai nhiều giải pháp căn cơ.

Người dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp lấy nước tại vòi nước công cộng

Tại Đồng Tháp, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cho biết, đơn vị đã vận hành 16 giếng khoan dự phòng. Nguồn nước này được điều tiết, bơm bổ sung vào các hồ trữ ngọt và dẫn về các trạm, nhà máy để tăng cường áp lực cho các khu vực cuối nguồn, vùng có nguy cơ thiếu nước cao. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với UBND xã Tân Hòa lắp đặt hơn chục điểm lấy nước công cộng ở những khu vực ven biển, ngoài đê (đường ống nước chưa tới), đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

“Ở đây chưa có đường ống cấp nước, người dân phải sử dụng nước mưa tích trữ, hoặc nước sông rạch để sinh hoạt, nấu ăn. Tuy nhiên, hiện nước tích trữ đã hết, mặn đã vào sâu. Địa phương lắp đặt vòi nước công cộng, bà con mừng lắm, không phải đi xa và xếp hàng mua nước với giá cao”, bà Nguyễn Thị Lan (xã Tân Hòa) phấn khởi cho biết.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang vận hành nhà máy nước

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng Tháp có thể kéo dài đến cuối tháng 5. Trước tình hình trên, ông Võ Trung Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho biết địa phương đang tích cực vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí, đồng thời giám sát chặt chẽ các nguồn cấp để đảm bảo mọi hộ dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, đều có nước sạch sử dụng.

Tại Cà Mau, những ngày qua, việc sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở 3 xã cách xa trung tâm (Nguyễn Phích, U Minh và Biển Bạch) có lúc bị đảo lộn do thiếu nước sinh hoạt. Chị Võ Thị Thơ (ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết, do xa nhà máy nên nước ở nhà chị chảy rất yếu. “Ban ngày nước không chảy, ban đêm lúc có lúc không", chị Thơ bộc bạch, đồng thời cho biết thêm, các thành viên trong gia đình phải thay nhau canh nước, tuy nhiên lượng nước cũng chỉ đủ dùng nấu ăn và uống.

Theo UBND xã Biển Bạch, toàn xã hiện có khoảng 120 hộ dân không chủ động được nguồn nước sinh hoạt. Ông Lê Văn Dãy, Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch cho biết, từ đầu tháng 3-2026, địa phương đã phối hợp với xã giáp ranh (tỉnh An Giang) để kết nối đường ống tiếp ứng, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. Việc kết nối đường ống mới chỉ giải quyết cho khoảng 60 hộ, số còn lại phải mua nước sinh hoạt từ các ghe đổi nước, giá dao động khoảng 40.000 đồng/m3.

Nước mưa tích trữ của gia đình chị Võ Thị Thơ (ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) đã hết, việc sinh hoạt những ngày qua gặp nhiều khó khăn

Do không khoan được nước ngầm nên người dân ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) phải mua nước từ ghe với giá khoảng 40.000 đồng/m³

Liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đề nghị Sở NN-MT khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết tình hình; trong đó nêu rõ nguyên nhân, đề xuất phương án khắc phục. Đồng thời, khẩn trương rà soát tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án xử lý, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt trong mùa khô năm 2026.

Một trạm cấp nước miễn phí tại khu vực ven biển TP Cần Thơ

Tại Cần Thơ, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô năm 2026, thành phố vừa đầu tư 37 điểm cấp nước sạch miễn phí, tập trung ở các khu vực ven biển. Các điểm cấp nước được bố trí bồn chứa dung tích trên 10.000 lít, hệ thống bơm tự động hoạt động liên tục, đảm bảo nước luôn đủ.

Đối với các khu vực khó tiếp cận các điểm cấp nước, chính quyền địa phương cũng đã huy động các lực lượng vận chuyển nước sạch đến tận nơi, cung cấp cho từng hộ dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, hộ khó khăn.

Người dân phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ lấy nước ở trạm cấp nước miễn phí

NGỌC PHÚC - TẤN THÁI - TUẤN QUANG