Nhiệt độ bề mặt bê tông tại sân bay Nội Bài chạm 71°C

Ngày 25-5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ máy bay chạm mốc 71°C.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, khu bay rộng lớn với nền bê tông hấp thụ nhiệt diện rộng, cộng với sức nóng từ động cơ máy bay đang khai thác, khiến không khí tại sân đỗ trở nên bỏng rát, ngột ngạt.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các đơn vị liên quan vẫn duy trì công việc để bảo đảm tiến độ bảo dưỡng, tránh gián đoạn khi thời tiết chuyển dông, lốc bất chợt. Các hạng mục được thực hiện theo đúng quy trình, gồm thu gom vật ngoại lai; bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống biển báo tín hiệu, hệ thống đèn tiếp cận; sơn kẻ tín hiệu, vị trí đỗ máy bay, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn bay.

>> Một số hình ảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dưới thời tiết nắng gắt ngày 25-5.

Cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo an toàn bay

