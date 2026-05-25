Lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Tổ đình Đại Tòng Lâm

Chiều 25-5, Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại Tổ đình Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ). Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, trụ trì Tổ đình Đại Tòng Lâm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trò chuyện với Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Tại buổi thăm, đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc Hòa thượng Thích Quảng Hiển cùng chư tăng, phật tử đón mùa Phật đản an lành, đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp của Tổ đình Đại Tòng Lâm trong công tác an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện thời gian qua, lãnh đạo Thành ủy TPHCM mong muốn chư tăng, phật tử tiếp tục đồng hành cùng địa phương, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng quà đại diện Tổ đình Đại Tòng Lâm

Đại diện Tổ đình Đại Tòng Lâm khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

TRÚC GIANG