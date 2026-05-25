Phường Bình Tây lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cao nhất

Chiều 25-5, Đảng ủy phường Bình Tây, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường Bình Tây trong giữ ổn định bộ máy, không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị phường tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu cao nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Phường cũng cần tăng cường quản lý đô thị, giữ vững an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị phường Bình Tây hoạt động ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy phường.

Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-4-2026, phường tiếp nhận 14.713 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,2%, không phát sinh hồ sơ quá hạn; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,29%.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường còn một số khó khăn về trật tự đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... Khối lượng công việc tăng trong khi số lượng cán bộ, công chức còn hạn chế cũng tạo áp lực lớn đối với đội ngũ thực thi nhiệm vụ.

